Son dakika haberi: Hatay'da FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı
Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı.
14.08.2020 19:02 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:06
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklandı.
Olay, Yayladağ ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası olan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen M.M.B. isimli şahıs oradan Yayladağı Cezaevi'ne götürüldü.
(İHA)
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Kaynak: İHA