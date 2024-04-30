FETÖ Firarisi Antalya'da Yakalandı

Antalya'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aranan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek" suçundan 5 yıl, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan FETÖ/PDY üyeliği nedeniyle görevinden ihraç edilmiş eski polis memuru O.A. gözaltına alındı.

Hükümlü, sevk edildiği nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.