Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkkan'a: En ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız

BİNGÖL (DHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkkan'a: En ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına yönelik hakaretlerinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız. Lafa gelince milliyetçiliği kimseye bırakmayanların, hatta kurdukları ittifaka millet adını verenlerin aslında millete nasıl baktıkları bu tür örneklerle açıkça ortaya çıkmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısında sağlıktan dışişlerine, enerjiden adalete kadar ülkenin ve milletin pek çok meselesini enine boyuna görüştüklerini belirten Erdoğan, "Türkiye'nin salgınla mücadelesini dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek ve önalıcı bir anlayışla başarıyla devam ettirmektedir. İkinci yılının sonuna doğru yaklaştığımız salgın, yeni dalgalar ve yeni varyantlar halinde ilk dönemdeki öngörüleri aşarak, insanlığı tehdit etmeyi sürdürüyor. Salgının uzun soluklu mücadeleyi gerektiren sağlık krizi olduğu gerçeği artık inkarı mümkün olmayan bir vaka olarak karşımızda durmaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alan isimleri de açıkladı. Erdoğan, "Bilim-Kültür alanında Teoman Duralı, Müzik alanında İdil Biret, Görsel Sanatlar alanında Alev Ebuzziya, Sinema alanında Cüneyt Arkın, Edebiyat alanında Gürbüz Azak, Kaligrafi alanında Ethem Çalışkan, Saflık alanında İbrahim Manav, Vefa Ödülü alanında Kemal Tahir. Önümüzdeki ay ödüllerini takdim edeceğimiz bu kıymetli kültür-sanat insanlarımızı şahsım milletim adına tebrik ediyorum" diye konuştu.

Buğra OLAÇ/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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