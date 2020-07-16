Son dakika haber! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Son dakika haber! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Son dakika güncel haberine göre Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar Türk bayraklarıyla tek yürek oldu.

Son dakika haber! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
16.07.2020 00:53 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:56

Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar Türk bayraklarıyla tek yürek oldu.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşmasının alandaki ekranlara yansıtıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinlikte, hazırlanan kısa film izletildi, 15 Temmuz gazisi Adem Akyol, duygu ve düşüncelerini anlattı.

Programda, sela okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından dua edildi.

Etkinlikte konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, o gün esas sözü 15 Temmuz'da yüreğini, cesaretini, asaletini, fedakarlığını ortaya koyan, meydanlara inen ve meydanları hainlere, teröristlere dar eden milletin söylediğini kaydetti.

Türk milletinin birlik ve beraberliğini ebediyete kadar daim olması temennisinde bulunan Vali Kaldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Türk tarihi, var olduğu günden beri şan ve şerefle doludur. Yeryüzünde emin olun Türk milleti kadar şerefli, asil bir millet yoktur. Bu millet asaletiyle tarihte var olduğu günden beri nam yapmış, hep millet ve insanlığa adalet, merhamet, insanlık götürmüş bir millettir. Bu millet mazlumların, gariban ve zulme uğrayanların sığınağıdır. Onun için 15 Temmuz önemli ve kıymetlidir. Onun için 15 Temmuz'un üzerimize yüklediği sorumluluğun bilincinde olabilmek önemlidir."

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da zor bir coğrafyada yaşandığını söyledi.

"Dünya kurulduğundan beri doğruların olduğu kadar hainler de kötüler de var." diyen Atalay, şunları kaydetti:

"Şu anda Kovid-19 diye bir mikropla uğraşıyoruz. Esas bir mikrop var, kötülük mikrobu. Kötülük mikrobu insana bulaştığı zaman o gözle bakmaya devam ederler. Onun için bu kötülük mikrobuna bulaşanlarla aramıza mesafe koymak lazım. Esas tehlikeli onlar. Bu vatan, ülke bizim. Bu ülkede yaşıyoruz, herkes zamanı geldiği, ömrü bittiği zaman gidiyor. Onun için bu süreci düzgün geçirmek lazım. Ben bu ülkede doğmaktan, Müslüman, Sakaryalı, işçi ve işçilerin başı olmaktan cenabı Allah'a hamdediyorum."

"Silahları bize doğrulttuklarını görmüştüm"

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül de 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü münasebetiyle bir araya geldiklerini söyledi.

15 Temmuz'un Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Bülbül, "Bu hain darbe girişiminin olduğu geceyi farklı şekilde tarif etmeye çalışanlar, 'tiyatro, kontrollü darbe' diyenler olsa da o gece Türk milletinin, devletinin topyekün kıyama geçtiği ve hain yapılara karşı, arkasındaki emperyalist emellere karşı 'Buradayız, vatanımızı ve milletimizi kimseye peşkeş çekmeyeceğiz' dediği ve o kararlılığı ortaya koyduğu geceydi." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da o akşam Sakarya'da olmasının kendisi için hayattaki en önemli anlardan birisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla meydanlara koştuklarını belirten Sofuoğlu, "Valiliğe gittiğimizde motosikletin üzerindeyken silahları bize doğrulttuklarını görmüştüm ve onlara doğru motoru sürdüğümüzde arkamızdan gelen halkla beraber onların kaçtığını gördük. O gece onlar tetiğe bassaydı hiçbirimizin şansı yoktu, basamadılar kaçtılar ve o gece ben inanın hayatım boyunca gurur duyacağım şeyler yaşadım. Rabbim bizlere 15 Temmuzları yaşatmasın." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, şöyle konuştu:

"Bugün bizi biz yapan düşünce zenginliğimiz, bir düşmanlık ya da bir ayrılık gibi gören ve bundan medet umarak ülkemizi karanlıklara sürüklemek isteyenlere karşı 'Kardeşiz, bizi bölemezsiniz' diyerek heveslerini kursaklarına tıkadığımız gecedir bu gece. O gece senin gibi olan senden gibi görünen, senin yanından yürüyen hainlerin senin evlatlarının ellerine silah verip zorlayarak, senin tanklarını, uçaklarını kullanarak gözü dönmüşçesine seni öldürmek için harekete geçenlerin ve sonunda mağlup olanların gecesidir."

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Köse, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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