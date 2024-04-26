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Anadolu Otoyolu Sakarya Geçişinde LPG Yüklü Tanker ile Tır Çarpıştı

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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada, LPG yüklü tanker ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde LPG yüklü tanker ile tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Topağaç Mahallesi mevkii Ankara istikametinde, Y.D. idaresindeki 34 GDF 464 plakalı Mercedes marka LPG yüklü tanker, emniyet şeridinde park halinde duran 78 BU 462 plakalı tıra çarparak devrildi. Meydana gelen kazada tankerin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, tankerin patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı. Yaralı olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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