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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü, görüşmede Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü, görüşmede Azerbaycan- Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye- Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Türkiye'nin arabuluculuk teklifi masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Türkiye'nin arabuluculuk teklifi masada

 Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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