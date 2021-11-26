Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık"
AA / Servet Ülkü - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Deprem Konutları Teslim Tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Törene katılan vatandaşlar İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.
Deprem Konutları Teslim Tören
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Törene katılan vatandaşlar İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.
(4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir."