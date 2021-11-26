Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık"

Deprem Konutları Teslim Tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Törene katılan vatandaşlar İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.

(4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir."