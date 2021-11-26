Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık" - Haberler
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık"

AA / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Deprem Konutları Teslim Tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Törene katılan vatandaşlar İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.

Deprem Konutları Teslim Tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Törene katılan vatandaşlar İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir."

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık

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AA / Servet Ülkü - Son Dakika Haberleri

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