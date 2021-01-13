Son dakika! Belçika'da gözaltında ölen Afrikalı genç için düzenlenen gösteride arbede çıktı (1)
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Son dakika! Belçika'da gözaltında ölen Afrikalı genç için düzenlenen gösteride arbede çıktı (1)

13.01.2021 20:54 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:00

Son dakika habere göre Belçika'da siyahi bir gencin polis tarafından gözaltına alınmasından kısa süre sonra hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen protesto gösterisinde polislerle göstericiler arasında arbede çıktı.

Belçika'da siyahi bir gencin polis tarafından gözaltına alınmasından kısa süre sonra hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen protesto gösterisinde polislerle göstericiler arasında arbede çıktı.

Başkent Brüksel'de Afrika kökenli 23 yaşındaki İbrahima Barrie'nin hafta sonunda gözaltına alınmasından bir saat sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle yüzlerce kişi olayın meydana geldiği polis karakolunun yakınında toplandı.

"Siyahilerin hayatı önemlidir" ve "Katil polis" gibi sloganlar atan göstericilerin bir bölümünün taşkınlık yapması üzerine polis kalabalığa müdahale etti. Göstericilerin etrafını saran polis, kalabalığın dağılmasını istedi.

Çıkan arbedede göstericilerden bazıları yaralandı. Olaylar sırasında göstericiler, çevredeki polis arabalarının camlarını kırdı ve kaldırım taşlarını polislere attı.

Polis, Brüksel'in kuzeyindeki tren istasyonu yakınında cumartesi gecesi İbrahima Barrie'yi, salgın tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle gözaltına almak istemişti. Barrie'nin ise cep telefonuyla polislerin videosunu çektiği, daha sonra koşarak kaçtığı belirtilmişti.

Kısa süre sonra yakalanıp karakola götürülen Barrie'nin bir saat sonra bilincini kaybettiği ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Gencin ölümü hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı.

Son dakika! Belçika'da gözaltında ölen Afrikalı genç için düzenlenen gösteride arbede çıktı (1)
Son dakika! Belçika'da gözaltında ölen Afrikalı genç için düzenlenen gösteride arbede çıktı (1)
Son dakika! Belçika'da gözaltında ölen Afrikalı genç için düzenlenen gösteride arbede çıktı (1)
Son dakika! Belçika'da gözaltında ölen Afrikalı genç için düzenlenen gösteride arbede çıktı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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