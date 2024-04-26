Üye Girişi
Haberler

Trakya Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıyan öğrenciler, Filistin için dua etti ve adaletli bir çözüm çağrısı yaptı.

Trakya Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Türk ve Filistin bayrakları ile "Bebek katili İsrail" yazılı pankart taşıyan öğrenciler Balkan Yerleşkesi'ndeki cami inşaatı önünde bir araya geldi.

Trakya'dan Geçerken Topluluğu üyesi öğrenciler Mescid-i Aksa için yazılan şiirleri okudu, İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş da Filistin için dua etti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Büyükçetintaş grup adına yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşananların vicdanları derinden yaraladığını söyledi.

İsrail'in Filistin'de insanlık suçu işlenmeye devam ettiğini ifade eden Büyükçetintaş,"Siviller her durum ve koşulda korunmalı ve toplu cezalandırma gibi insanlık dışı muamelelerden kesinlikle uzak tutulmalıdır. Bölgede büyük travmalara yol açan ve uzun yıllar devam eden bu sorun, artık iki devletli çözüme yönelik yerleşik Birleşmiş Milletler prensipleri temelinde barışçıl yollarla, adalet sağlanarak daimi bir çözüme kavuşturulmalıdır." dedi.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Üniversitesi Filistin İsrail Gazze Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oya Okar Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i diziye dönüyor mu? SAĞLIK BAKANLIĞI Personel alımları başladı mı? #128657 Personel alımı başvuruları ne zaman? Servisler kaldırılacak mı? Servisler neden kaldırılacak, sebebi ne? Servisler yasaklanıyor mu? Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 26 Nisan Cuma Survivor yeni bölüm! Müfredat değişiyor mu? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? #127973 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru şartları neler? YEMEKTEYİZ 26 Nisan yarışmacısı Durmuş kimdir? Durmuş Çetin kaç yaşında, nereli? Tavuğa ihracat yasağı mı geldi? Tavuğa neden ihracat yasağı geldi, sebebi ne? Tavuğa neden ihracat yasağı getirildi? İhracat yasağı ile ilgili Ticaret Bakanı ne söyledi? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) belirtileri ne? KKKA nasıl bulaşır, nasıl önlenir, ne yapılmalı? 26 NİSAN YEMEKTEYİZ CANLI İZLE #128105 Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye mi gelecek? ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Adana Demirspor- Galatasaray maçı canlı (HD) izleme linki! Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı ne zaman biter, saat kaçta bitiyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title