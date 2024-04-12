Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail'i Protesto Etti

HABER: OGÜN AKKAYA/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve İsrail'le ticareti protesto etti. Yapılan basın açıklamasında " İsrail'e yapılan tüm ticari faaliyetlerin sonlandırılması ve yaptıkları ticaret ile soykırıma ortak olanların yargılanması şeklindeki taleplerimizi tekrarlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, "İnsanlık onuru, siyonizmi yenecek", "Özgür Filistin" yazılı pankartın önünde İsrail'in saldırısı sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin aile üyeleri için de gıyabında cenaze namazı kıldı. Cuma namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camiasi'nde bir araya gelen platform üyeleri "Zalimler için yaşasın cehennem","Nehirden denize özgür Filistin","İnsanlık onuru siyonizmi yenecek" şeklinde sloganlar attı.

"İSRAİL'E İHRACAT KISITLAMASI ÇOK GEÇ KALINMIŞ OLSA DA OLUMLU AMA YETERSİZ"

Platform adına basın açıklaması, Ahmet Salih Güllü tarafından okundu. Türkiye hükümetinin İsrail ile ticari ilişkilerini sonlandırması için çağrıda bulunduklarını, Meclis'te siyasi partileri ziyaret ettiklerini belirten Güllü, şunları söyledi:

"Bu aşamada İsrail'e ihracat kısıtlamasını çok geç kalınmış olsa da olumlu, ama yetersiz buluyoruz. Ancak biliyoruz ki bu somut adım, 'Neden basın açıklaması yapıyorsunuz? Neden yürüyüş yapıyorsunuz?' diyerek yapılan kardeş katliamını, soykırımı görmezden gelenlere büyük bir cevap niteliğindedir. Bu aşamada İsrail rejimi ile yapılmış siyasi, askeri, ekonomik ve ticari bütün anlaşmaların feshedilmesi, Adana İncirlik'te ve Malatya Kürecik'te yer alan Amerikan üslerinin derhal kapatılması, başta İskenderun limanı olmak üzere tüm limanlarımızdan İsrail'e yapılan tüm ticari faaliyetlerin sonlandırılması ve yaptıkları ticaret ile soykırıma ortak olanların yargılanması şeklindeki taleplerimizi tekrarlıyoruz. Uluslararası mahkeme kararlarının uygulanmasını teminen, derhal ateşkesin sağlanması, Filistin topraklarında İsrail terör örgütünün denklemde olmadığı tek bir Filistin devletinin tanınması ve ambargo uygulamalarının derhal başlatılması için üye devletlere çağrıda bulunuyoruz.

"BOYKOT ETMEDİKÇE DEVLETLERİN ALACAĞI KISITLAMA BEYHUDE"

Biz ne kadar başta devletimiz olmak üzere tüm dünya devletlerine İsrail'i yalnızlaştıracak taleplerimizi yinelesek de ümmet coğrafyasından da bir talebimiz var. Devletlerin İsrail'le ticareti kesmesi ne kadar elzem, gerekli ve önemli ise ümmetin de İsrail'le ve İsrail'e yardım eden şirketlerle ticareti kesmesi de bir o kadar elzemdir, gereklidir, önemlidir. Basında sosyal medyada İsrail'le ticaretin kısıtlanması gündemde yerini korusa da ümmetin İsrail'i ve İsrail'e yardım eden şirketleri boykot etmedikçe devletlerin alacağı her türlü kısıtlama ve sonlandırma kararı beyhude kalacaktır."