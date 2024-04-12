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İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için Fatih'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in saldırısı sonucu yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin çocukları ve torunları ile diğer Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı eda edildi.

Fatih Camisi'nde cuma namazının ardından toplanan kalabalık, İsrail'i protesto eden dövizler taşıdı, slogan attı.

Yapılan konuşmaların ardından gıyabi cenaze namazı kılan gruptakiler, daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye İsrail Gazze Politika Dünya Güncel Haberler

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