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Fatih'te Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

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Fatih'te bir araya gelen sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Fatih'te bir araya gelen sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Fatih'te Sultan 2. Abdülhamid'in türbesi önünde toplanan katılımcılar, ellerinde taşıdıkları pankart ve İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi'ne kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammed Emirhan Çelikperç, hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşlerinin 23'üncü haftasında Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için toplandıklarını söyledi.

İsrail'in yaklaşık bir asırdır Filistin'i işgal ederek sistematik bir şekilde katliamlar yaptığını kaydeden Çelikperç, 7 Ekim 2023'te başlatılan ve yaklaşık 200 gündür süren saldırılarında ise 34 bin kişinin şehit olduğunu, 100 bine yakın kişinin yaralandığını kaydetti.

Çelikperç, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarının katliama dönüştüğünü, ancak bu saldırıların uluslararası alanda henüz bir yaptırıma maruz bırakılmadığını dile getirdi.

Saldırılardan önce Gazze'de yaklaşık 35 hastane bulunduğunu aktaran Çelikperç, şunları söyledi:

"Şu anda Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı ve güneyindeki hastanelerin çoğu sağlık hizmeti veremez durumda. Bugünlerde Gazze'de ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3-4 hastane mevcuttur. Bunların da sadece 2'sinde aktif olarak ameliyat yapılabiliyor. Hastanelerin bazıları bombalanarak tahrip edilmiş, bazılarının içindeki cihaz ve malzemeler parçalanarak kullanılamaz hale getirilmiş ve birçoğu da 6 aydır maaş almadan çalışmaya devam eden doktor ve sağlık çalışanlarının şehit edilmesi, tutuklanması veya göçe zorlanması nedeniyle sağlık hizmeti veremez hale gelmiştir."

Çelikperç, Gazze'de bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanların, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum edildiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'nin tamamını bir toplama kampına çevirdiğini kaydeden Çelikperç, "Zalimliği ve zulmü artan işgalci İsrail'e diyoruz ki; zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar ve daha da azgınlaşır. Senin de sonun yaklaştı. Geçmişteki tüm zalimler gibi senin de tarihin kara sayfalarında adın geçecek ve lanetle anılacaksın. Bugün senin zulmüne susanlar, senin yanında olup yardımcın olanlar da ileride utancından kaçacak delik arayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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