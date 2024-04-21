Üye Girişi
Haberler
BBC

İsrail'de binlerce kişi hükümeti protesto etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de Cumartesi günü binlerce kişi hükümeti protesto etmek için sokağa çıktı. Protestocular, Gazze'deki İsrailli rehinelerin kurtarılması için daha fazla çaba gösterilmesini talep ediyor.

İsrail'de Cumartesi günü binlerce kişi hükümeti protesto için sokağa çıktı.

Tel Aviv, Kudüs ve diğer kentlerdeki protestolara katılanlar erken seçim çağrısı yapıyor ve mevcut hükümetten Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin kurtarılması için daha çok çaba göstermesini istiyor.

7 Ekim'deki Hamas saldırıları ardından başlayan Gazze Savaşı sürerken, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı protesto gösterileri düzenleniyor.

Hamas'ın elinde hala 133 rehine olduğu tahmin ediliyor.

Reuters haber ajansının konuştuğu, Tel Aviv'deki protestoculardan Yalon Pikman "Bizi hem 7 Ekim'den önce de, sonra da giderek daha da aşağı çeken hükümeti protesto için buradayız" dedi.

Hamas 7 Ekim'deki İsrail saldırılarında yaklaşık 1200 kişiyi öldürmüş, 253 kişiyi de rehin almıştı. Bu rehinelerden bir kısmı Kasım ayındaki geçici ateşkes anlaşmasıyla serbest bırakıldı.

İsrail'in hemen ardından başlayan Gazze saldırılarında ise 34 binden fazla Filistinli öldürüldü.

Başbakan Netanyahu tüm rehineler Hamas'ın elinden kurtarılana ve "Hamas yok edilinceye" kadar Gazze'deki saldırıları sürdüreceğini belirtiyor.

Sderot kentindeki protestoculardan Lucy Yifoah da "Yeterli çabanın gösterildiğini düşünmüyorum. Bebek yaştakinden 80 yaşındakilere kadar insanlarımızın tünellerde ve kötü şartlarda yaşadığını düşünmek çok zor. Hayır, yeterli adımlar atılmıyor" diye konuştu.

Bir grup protestocu da Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde toplanarak, rehinelerin bir an önce İsrail'e geri getirilmesi çağrısı yaptı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

BBC

Hükümet İsrail Gazze Güvenlik Dış Politika Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Keşan Belediyesi hangi parti? Keşan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu? ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ALES Sınavı kaç dk? ALES sınavı ne kadar, kaç saat sürüyor? 21 Nisan Pazar ALES sınav süresi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Survivor 3. eleme adayı Aleyna oldu! 21 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler? Resmi Gazete bugün (21 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Nisan Etkinlikleri ve Konserleri: İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede olacak? 23 Nisan'da kim konser verecek? Survivor'da Aleyna eleme aday mı oldu? Survivor'da 3. eleme adayı Aleyna mı oldu? Survivor'da potaya kim girdi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title