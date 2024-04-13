İsrailliler Netanyahu Hükümetine Karşı Protesto Düzenledi

TEL Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Gazze'ye saldırılar devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle protesto düzenledi.

İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar bu hafta da devam etti.

Hükümet karşıtı gruplar, Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep eden protestolarını yineledi.

Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi'nin (Berşeva) yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ve Batı Kudüs'e ek olarak ülkenin farklı noktalarında hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edilen gösteriler düzenlendi.

Protestoların merkezi, binlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'de, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşırken, caddede kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları da Netanyahu ve öncülük ettiği hükümete eleştirilerini yöneltti.

Savunma Bakanlığının önünde esir takası gösterileri yapıldı

Hükümet karşıtı protestolarla eş zamanlı olarak Menachem Begin Caddesi'ndeki Savunma Bakanlığı önünde de Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi çağrısıyla başka bir gösteri düzenlendi.

Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrıları yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu hükümetini suçlayan sloganlar attı.

Kaplan Caddesi'nden yürüyerek bakanlık binasının önüne gelen hükümet karşıtı protestocular, esir takası talep eden göstericilerle birlikte eylemlerine devam etti.

Kaplan Caddesi'nden yürüyerek bakanlık binasının önüne gelenler de hükümet karşıtı protestoyu, esir takası talep eden göstericilerle birlikte devam ettirdi.

Netanyahu'nun konutunun yakınında "istifa" çağrısı

Öte yandan, İsrail'in kuzeyinde yer alan Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun yakınında da yüzlerce hükümet karşıtı İsrailli bir araya geldi.

İsrail bayraklarıyla toplanan göstericiler Netanyahu hükümetini eleştiren pankart ve afişler taşıdı. İsrail polisi çevrede çok sayıda birlikle konuşlandı.