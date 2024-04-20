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Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu İsrail'in saldırılarını protesto etti

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Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Platform üyeleri, Filistin bayrakları ve 'Şehitlerimiz ve Filistin için meydandayız' yazılı pankart açtı. Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şube Başkanı Önder Bulut, İsrail'in suç işlediğini belirterek Filistin'e desteklerini dile getirdi.

Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Platformun Cumhuriyet Meydanı'ndaki çadırı önünde bir araya gelen üyeleri, Filistin bayrakları ile "Şehitlerimiz ve Filistin için meydandayız" yazılı pankart açtı.

Üyeler adına açıklama yapan Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şube Başkanı Önder Bulut, İsrail'in Gazze'de saldırılarına devam ederek her türlü suçu işlediğini ifade etti.

Bulut, Filistin'in yanında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Tam 197 gündür herhangi bir hukuk, kural, kaide tanımayan siyonist İsrail çetesi, canlı ayrımı yapmadan Gazze'de herkesi ve her şeyi katlediyor. Evleri, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri bombalıyor. 6 aydır bu çetenin vicdana sığmayan davranışlarını kınaması, engellemi gereken devletler, uluslararası kuruluşlar ise sadece olanları izliyor."

Kaynak: AA / Güncel

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