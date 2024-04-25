Memur-Sen, koruyucu giyim yardımının kaldırılmasını protesto etti

Memur-Sen, kamu çalışanlarının "koruyucu giyim" yardımının kaldırılmasına yönelik girişimleri protesto etti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelen sendika üyeleri, "Emekten tasarruf edilemez, koruyucu giyim engellenemez" yazılı pankart açtı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, burada yaptığı konuşmada, ulaştırma, tarım-orman, enerji, bayındır, kültür-turizm çalışanı 250 bin kamu görevlisini kapsayan koruyucu giyim yardımının, 2012'de yapılan ilk toplu sözleşme kazanımı olduğunu hatırlattı.

Kazanım kararının altında Sayıştay başkanının da imzası bulunduğunu ifade eden Tonbul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maliye temsilcilerinin yer aldığı gerek masada gerekse de komisyonlarda bu hüküm diğer hizmet kollarına yaygınlaştırıldı. 3 dönem uygulanan ve istikrar kazanan bu uygulamadan Maliye bürokratları 'Bizim bu komisyonlarda bulunmamızı gerektirecek bir şey yok' diyerek kendi istekleriyle 4. Dönem Toplu Sözleşme'de komisyondan çıktılar. Soruyoruz, kamu işveren temsilcilerinin hiçbir şerhi olmadan 6 dönem boyunca sıkıntısız uygulanan koruyucu giyim kazanımımız, bugün ne oldu da engelleniyor?"

Tonbul, toplu sözleşme kazanımının hak kaybına neden olacak şekilde geriye götürülemeyeceğini belirterek, koruyucu giyim hakkının maliye bürokratları tarafından engellenmeye çalışıldığını iddia etti.

"Bu tasarruf değil, toplumsal maliyet üretmektir"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenen Tonbul, "Sesimizi duyun, yazılarınızı derhal çekin. Sosyal maliyet oluşturmayın. Bu tasarruf değil, toplumsal maliyet üretmektir. Toplu sözleşme masasına da masanın taraflarına da zarar vermeyin. Büyük mücadele ile masada aldığımız kazanımlarımızın uygulanması aşamasında sorun çıkarmayın, çıkaranlar hakkında gerekli işlemi yapın." dedi.

Bakanlığın yayımladığı Giyecek Yardımı Genelgesi'nde, takım elbisenin fiyatının 677 lira, pantolonun fiyatının 143 lira, ayakkabının fiyatının 191 lira, önlüğün fiyatının ise 68 lira olarak açıklandığını hatırlatan Tonbul, bu rakamların piyasada karşılığının olmadığını söyledi.

Eyleme katılan memurlar, fiyatının 191 liranın üzerinde olduğunu söyledikleri kara lastikleri bakanlığın önüne bıraktı.