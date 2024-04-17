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Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısına Karşı Protesto Gösterisi

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Gürcistan'da, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin, geçen yıl Tiflis'te gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını tekrar parlamentoya sunmasına karşı düzenlenen protesto gösterisinde 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkede geçen yıl "yabancı ajan yasa tasarısı" olarak da nitelendirilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının parlamentoda görüşülmesine karşı geçen hafta başlayan protesto gösterileri, bugün de devam etti.

Akşam saatlerinde Tiflis'te Parlamento binasının önünde bir araya gelen göstericiler, kalabalık olmaları nedeniyle Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının bugün parlamento oturumunda ön onay alması için görüşülmesine tepki gösterdi.

Göstericiler, parlamento binasını kuşatmaya çalışınca güvenlik güçleri buna izin vermedi. Polisin uyarılarına uymayan birkaç göstericiye güvenlik güçlerince biber gazı sıkıldı.

Gece yarısına kadar devam eden protesto gösterisinde, polis ile bazı göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada da polisin uyarılarına karşı çıkan ve güvenlik güçlerine yönelik saldırı girişiminde bulunan 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada göstericiler, polisin uyarılarına uymaya davet edildi.

Bazı göstericiler, Parlamento Binası'nın çevresinde kalmaya devam ediyor. Protesto gösterisinin sürmesi bekleniyor.

Tasarıda "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılacak

Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, geçen hafta yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Ülkesindeki uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirten Mdinaradze, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini bildirmişti.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce kullanılan "yabancı etki ajanı" tanımının yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Geçen yıl gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Protesto gösterilerinin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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