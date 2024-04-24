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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Niksar'da protesto edildi

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İHH Niksar İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde düzenlenen protestoda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. Katılımcılar İsrail aleyhine slogan attı ve tekbir getirdi. Basın açıklamasında, dünyanın göz önünde işlenen soykırımın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hala mazlumların sesinin duyulmadığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Tokat'ın Niksar ilçesinde protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Niksar İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Saat Kulesi önünde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Sezai Ocaktan, dünyanın göz önünde işlenen tarifi imkansız soykırımın üzerinden 6 ay geçtiğine dikkati çekerek, "Hala mazlumların göklere çıkan sesi, gözü doymayan sermayeseverlerin vicdanlarını uyandırmadı. İnsanım diyenlerin, İslam'danım diyenlerin yaşanan azgınlığa, siyonist Yahudi'ye karşı yapmak zorunda olup da yapmadıklarının hem hukuk hem de Hak huzurunda hesabı sorulacaktır. Gelecek nesiller, bu utancı, bu zilleti, bu aşağılayıcı kabullenişi ve iş birliğini tarih kitaplarında okuduklarında sorumlular bir kez daha onursuzca anılacaklardır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Niksar İsrail Gazze İHH İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

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