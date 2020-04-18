Sokağa çıkma yasağında dünyaya gelen Azra bebeği evine zabıta ulaştırdı
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Osmangazi, Sakarya, Zabıta, Bursa

Sokağa çıkma yasağında dünyaya gelen Azra bebeği evine zabıta ulaştırdı

Sokağa çıkma yasağında dünyaya gelen Azra bebeği evine zabıta ulaştırdı Bursa'da sokağa çıkma yasağında dünyaya gelen Azra bebek ve ailesi, hastaneden eve zabıta ekiplerinin yardımıyla götürüldü.

18.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:51
Sokağa çıkma yasağında dünyaya gelen Azra bebeği evine zabıta ulaştırdı

Sokağa çıkma yasağında dünyaya gelen Azra bebeği evine zabıta ulaştırdı

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma yasağında dünyaya gelen Azra bebek ve ailesi, hastaneden eve zabıta ekiplerinin yardımıyla götürüldü.

Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında ikinci kez uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağında Osmangazi Belediyesi, her anlamda vatandaşların yanında oluyor. Salgın boyunca vatandaşların taleplerini karşılayan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağında bebekleri dünyaya gelen Sakarya ailesinin imdadına yetişti. Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Yaşar Sakarya'nın eşi Songül Sakarya, Şevket Yılmaz Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Yaşar Sakarya, hastaneden taburcu edilen Azra ismini verdikleri bebeği ile eşini alabilmek için Osmangazi Belediyesi'nden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen zabıta ekipleri,

Azra bebek ve ailesini zabıta aracıyla Demirtaş'taki evlerine ulaştırdı.

Baba Yaşar Sakarya, kendilerine yardımcı olmalarından dolayı zabıta ekiplerine ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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