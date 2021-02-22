Şırnak'ta kurtlar, sürüye saldırdı; 25 keçi öldü, 15'i yaralı
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Şırnak'ta kurtlar, sürüye saldırdı; 25 keçi öldü, 15'i yaralı

22.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:13
Şırnak'ta kurtlar, sürüye saldırdı; 25 keçi öldü, 15'i yaralı

ŞIRNAK'ın İdil ilçesine bağlı Sulak köyüne inen kurt sürüsü, Hasan Dalman'a ait 25 keçiyi telef etti, 15'ini de yaraladı.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesine bağlı Sulak köyüne inen kurt sürüsü, Hasan Dalman'a ait 25 keçiyi telef etti, 15'ini de yaraladı. Dalman, bazı keçilerinin de kayıp olduğunu belirterek, yaklaşık 50 bin TL'lik zararı olduğunu söyledi. 

İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Hasan Dalman'ın ağılındaki yaklaşık 100 küçükbaşı kurt sürüsünün saldırısına uğradı. Sürünün saldırısıyla 25 keçi, ölürken, 15'i de yaralandı. Sabah hayvanlarına bakmak için ağıla gelen Dalman, büyük üzüntü yaşadı. Bazı hayvanlarının da kayıp olduğunu belirten Dalman, 50 bin TL'lik zararının bulunduğunu söyledi. 

Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu aktaran Dalman, "Yaklaşık 10 yıldır hayvanlarımı bu ağılda barındırıyorum. 3-4 aylık kış mevsiminde hayvanlarım burada kalıyor. Sabah sürüme bakmaya geldim. Kurtlar 25 keçimi öldürmüştü, 15 de yaralı vardı. Bazı hayvanları da kayalıklardan atmışlar, bazıları hala kayıp. Mağdurum ve 50 bin TL'lik zararım oldu. Yardım istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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