Dolar, Euro ne kadar? CANLI Döviz Kuru! Dolar, Euro kaç TL?

Dolar, Euro ne kadar? Canlı döviz kuru! Dolar, Euro kaç TL? Anlık olarak dalgalanabilen dolar ve euro Türk Lirası hesaplamaları bugün hangi seviyelerde? Canlı döviz kurlarını öğrenmek isteyenler, bugün 1 dolar ve 1 euro kaç TL sorularının cevaplarını arıyorlar. Dolar, Euro ne kadar? Canlı döviz kuru! Dolar, Euro kaç TL? Detaylar haberimizdedir...

DOLAR NE KADAR?

Dolar kuru, düşüşle başladığı günde 32,3620 TL seviyesinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro 34,6760 TL den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 40,5560 TL'den satılıyor.

FED YARIN FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik endişelerin arttığını kaydederek bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, bu hafta ayrıca ülkede istihdam raporu verilerinin yakından takip edileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58'de bulunuyor.

Öte yandan, Türk lirası varlıklara ilişkin olumlu raporlar açıklanmaya devam ediyor.

Analistler, yurt dışında önemli bankaların dün açıkladıkları raporlarda Türk lirası için alım yönünde tavsiyede bulunduklarını hatırlatarak, swap piyasalarındaki fiyatlamalarda yabancıların Türk lirası talebinin güçlü olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Bugün, yurt dışında Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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