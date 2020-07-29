Serinlemek için girdiği gölette boğulan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı Manisa'nın Kula ilçesinde dün akşam serinlemek için girdiği gölette balçığa saplanmış olta misinalarına takılarak boğulan genç itfaiye eri, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde dün akşam serinlemek için girdiği gölette balçığa saplanmış olta misinalarına takılarak boğulan genç itfaiye eri, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Kula'ya bağlı kırsal Başıbüyük Mahallesi'ndeki Çelengöz Göleti'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. 3 arkadaşı ile birlikte balık tutmak için Çelengöz Göleti'ne giden Kula İtfaiye Amirliğinde görevli itfaiye eri Cihat Akkaş (26), havanın sıcak olması sebebiyle serinlemek için gölete girdi. Arkadaşları ile birlikte bir süre gölette yüzen Akkaş, arkadaşlarının sudan çıkmasının ardından kendisi de sudan çıkmak istedi. Karaya yaklaşık 15 metre kala dipteki balçığa saplanan olta misinasına takılan Akkaş suda çırpınmaya başladı. Arkadaşları o bölgede dibe çekmesi ve balçığa saplanma tehlikesi yaşayınca Akkaş'ı suyun yüzeyinden kurtaramadı. Daha sonra Akkaş'ın gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık, jandarma, AFAD ve deniz altı polisleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin mesai arkadaşlarını kurtarmak için karadan başlattığı çalışmalar yeterli olmayınca Manisa'dan gelen AFAD ekipleri Akkaş'ın son görüldüğü noktada ve akıntı yönüne gidebileceği noktalarda su yüzeyinde botla arama çalışması yaptı. Gecenin karanlığı ile su yüzeyinden yapılan çalışmalardan olumlu bir sonuç çıkmayınca devreye İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü Polis Kurbağa Adamlar girdi. Akkaşa ulaşmak için 01.35 sıralarında suya giren polis kurbağa adamlar, yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucunda saat 01.55 sıralarında Akkaş'ın cansız bedenine ulaştı.

Mesai arkadaşlarının omuzunda son yolculuğuna uğurlandı

Akkaş'ın cenazesi, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde sona eren otopsinin ardından Akkaş için ikamet ettiği Başıbüyük Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Mahalle meydanında düzenlenen cenaze töreninde cenaze namazını İlçe Müftüsü Kamil Kırkız kıldırdı. Akkaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mesai arkadaşları ve yakınlarının omuzlarında Başıbüyük Mahallesi Asri Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Akkaş'ın mesai arkadaşları, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye personeli, Akkaş'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA