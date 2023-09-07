Manisa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Zaferiye Mahallesi Alpaslan Caddesi ile Hacı Bayram Veli Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Bayram Veli Caddesi'nden Alpaslan Caddesi'ne çıkmak isteyen Çağatay Ü. idaresindeki 45 SB 8713 plakalı otomobil ile Alpaslan Caddesi'nde seyir halinde olan Muhammed D. (15) idaresindeki 45 RA 7937 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Muhammed D. (15) ve yolcu olarak bulunan Aziz G. (16) motosiklet üzerinden savrularak yaralandı. Yaralılardan Aziz G., çevredeki vatandaşların yardımıyla Kula Devlet Hastanesi'ne götürülürken, motosiklet sürücüsü Muhammed D. (15) ise olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MANİSA