Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva unutulmadı
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Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva unutulmadı

Mardin'de terör operasyonlarında PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde büyük mücadele veren ve canını ortaya koyan Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, şahadetinin 1 yıl dönümünde Ankara'daki kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva unutulmadı
07.09.2020 21:38 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:42

Mardin'de terör operasyonlarında PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde büyük mücadele veren ve canını ortaya koyan Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, şahadetinin 1 yıl dönümünde Ankara'daki kabri başında dualarla anıldı.

Mardin'de hendek ve terör operasyonlarında PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde büyük mücadele veren ve Ömerli ilçesinde 1 yıl önce şehit düşen Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şahadetinin 1 yıl dönümünde Ankara'daki kabri başında dualarla anıldı.

Ankara'da Karşıyaka şehitliğinde düzenlenen anma töreninde Kansuva'nın ailesi, yakınları ve çok sayıda güvenlik güçleri hazır bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesindeki çalışmaları nedeniyle bulunamadığı anma törenine telefonla katıldı.

Ankara'da Karşıyaka Polis Şehitliği mezarlığında gerçekleşen anma etkinliğine onlarca kişi katılarak dualar etti.

Şehit Emniyet Müdürü Tufan Kansuva, şahadetinden önce teröristlere karşı başlatılan "Kıran 2" operasyonunda yer almış ve son görüntüleri sevenlerini hüzne boğmuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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