Polis memurunu şehit etmişlerdi, istenen ceza belli oldu
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Polis memurunu şehit etmişlerdi, istenen ceza belli oldu

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faillerine ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

Polis memurunu şehit etmişlerdi, istenen ceza belli oldu
23.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:08

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faillerine ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

Diyarbakır'da 30 Mayıs'ta 5 Nisan Mahallesi 718. sokakta 'dur' ihtarına uymayan bir kişi, polise ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırının faillerinden Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Cura ve Aytekin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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