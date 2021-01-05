Pekcan: "2021 yılında ihracatçılara desteğimizi 4,1 milyar liraya çıkardık"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısına katıldı. (6)

Bakan Pekcan: "2020'de pandemi sebebiyle fiziki fuarların ertelenmesine ve desteklerinin verilememesine rağmen, mal ve hizmet ihracatçılarımıza toplamda 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdik. 2021 yılında ihracatçılara desteğimizi 4,1 milyar liraya çıkardık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu