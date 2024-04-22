Üye Girişi
Haberler

11. Uluslararası Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tarafından düzenlenen Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül töreni, 11. Uluslararası Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan firmalara ödülleri takdim edildi.

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tarafından 11. Uluslararası Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda Avrupa Birliği tescilli Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül törenine Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri Mehmet Ali Avcu ve Mehmet Akkan, Genel Sekreter Neslihan Duymaz, AYTB Zeytinyağı Tadım Panelist Başkanı Yusuf Küçük, yarışmaya katılım sağlayan firmalar ile fuar ziyaretçileri katıldı.

11. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda düzenlenen Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül töreninde konuşan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliği'nde tescili sağlanan Aydın Memecik Zeytinyağının, ulusal ve uluslararası platformda bilinirliliğinin arttırılması adına düzenlenen kalite yarışmasına katılım sağlayan firmalara teşekkür etti.

Zeytinin ve zeytinyağının kalite yolculuğunun, zeytinin yetiştiği coğrafyadaki özelliklerinden başlayarak tarımsal faaliyetleri, hasadı, işlenmesi, depolanması ve nakliyesine kadar geçen süre zarfında yaşananların bir göstergesi olduğunu ifade eden Çondur, "Aydın Memecik Zeytinyağı üretimi yapan üreticiler ve ambalajlı üretim yapan zeytinyağı firmalarının özelinde düzenlenen Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması, panelistlerimiz tarafından objektif değerlendirme ile derecelendirildi. Her yıl olduğu bu yıl da yarışma sonuçlarını fuarımızda açıkladık. İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren firmaların katılım sağladığı yarışmamızda bu yıl 1 firmaya bronz madalya, 3 firmaya gümüş madalya, 4 firmaya altın madalya ve 2 firmaya Premium ödül verildi" dedi.

Yarışmaya katılım sağlayan firmaların Avrupa'da ve dünyada düzenlenen zeytinyağı tadım yarışmalarında ödül almış firmalar olduğunu ifade eden Çondur, Aydın Memecik Zeytinyağının kendine has aroması ve meyvemsi tadı ile diğer yağlardan ayrıldığını ve oldukça talep gördüğünü belirtti. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen bu tür yarışmalar ile Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağının bilinirliliğinin ve marka değerinin artmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından yarışmaya katılan tüm firmalara katılım belgesi verilerek Bronz, Gümüş, Altın ve Premium'da dereceye girenlere Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen tarafından ödülleri takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

tarım gıda ve hayvancılık fuarı Zeytinyağı Aydın Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Hamilelik bulantılarına hangi yiyecekler iyi gelir? Yağmur Taktaş öldü mü? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş neden öldü? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu? İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi? Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etti? 23 Nisan Çocuk Bayramı neden ilan edildi, neden kutlanır? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss şirketi kime ait? 23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan'ın önemi nedir? 23 Nisan Bayramı İçin En Güzel Mesajlar! Resimli, Yazılı ve Kısa 23 Nisan Mesajları Neler? BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? 23 NİSAN Bayram mesajları! 23 Nisan Bayram mesajları neler? Sevdiklerinize gönderebileceğiniz mesajlar! ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim? 23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Rüyasında evleneceği kişiyi görmek isteyenler buraya! Uyumadan önce 11 zeytin yerseniz bakın ne oluyormuş... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title