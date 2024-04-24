Nisan Ayında Güven Endeksi Sektörlere Göre Değişti

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,8 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 arttı, inşaat sektöründe aynı kaldı.

TÜİK, nisan ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,8 oranında azalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 oranında artarak 115,5 değerini ve inşaat sektöründe aynı düzeyde kalarak 88,6 değerini aldı.