Saatçi Uyarıyor: Saat Alırken İnternetten Uzak Durun

İnternetten alınan saatlerin replika ürün olabileceğini ve kısa sürede bozulabileceğini belirten saatçi Mehmet Ercan, "Saat gibi uzun yıllar kullanılacak ürünlerin yüzyüze yapılan ticaretle alınması daha sağlıklıdır" dedi.

Günümüzde en çok tercih edilen aksesuarlardan birisi olan saatleri, 7'den 70'e pek çok vatandaş gündelik olarak kullanıyor. Farklı markaların piyasaya sürdüğü farklı kalite ve modellerdeki pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunularak mağazalarda satılıyor. Günümüz şartlarında internetten üzerinden de gerçekleştirilen saat satışları konusunda uyarıda bulunan Eskişehirli saatçi Mehmet Ercan, özellikle kaliteli saatlerin yüzyüze yapılan ticaret ile alınmasının daha sağlıklı olduğunu söyledi.

"Satılan ürünler olduğundan daha kaliteli ve sağlam gibi gösteriliyor"

Eskişehir'de 34 yıldır saatçilik yapan Mehmet Ercan, internet üzerinden satılan saatlerde vatandaşın sorun yaşayabileceğini belirten şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar her şeyi internetten almaya çok alıştı. Gündelik kullanacakları eşyalara kadar internetten alıyorlar. Fakat saatlerin internetten satın alınması doğru değil. İnternette çok fazla replika ürün bulunuyor ve orijinal gibi pazarlanıyor. Satılan ürünler olduğundan daha kaliteli ve sağlam gibi gösteriliyor. Satın alındıktan sonra mağduriyet yaşanabiliyor. Uzun yıllar boyunca kullanılan saatlerin gelip mağazalardan kola takarak deneme yöntemiyle satın alınması gerekiyor. Gelip bakarsın, koluna yakışıp yakışmadığını görürsün, kaliteli saat zaten kendisini hissettirir." - ESKİŞEHİR