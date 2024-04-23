Talos, Cloudwall'ı Satın Alarak Kripto Piyasasında Gücünü Artırıyor

Citibank ve Andreessen Horowitz gibi büyük yatırımcıların desteklediği kripto ticaret yazılımı sağlayıcısı Talos, Cloudwall'ı bünyesine katarak piyasadaki konumunu güçlendiriyor. Bu stratejik hamle, Talos'un kurumsal müşterilere sunacağı hizmetleri genişletmeyi amaçlıyor ve dijital varlık yönetiminde yeni bir dönemi başlatıyor.

Kripto Ticaret Devi Talos, Sektördeki Yerini Cloudwall Satın Alımıyla Güçlendiriyor

Kripto ticaret yazılım sağlayıcısı Talos, yatırım devleri Citibank ve Andreessen Horowitz'in (a16z) desteğiyle, risk yönetimi platformu Cloudwall'u satın aldığını duyurdu. Talos, bu satın almayla birlikte kurumsal müşterilerine daha kapsamlı hizmetler sunmayı hedefliyor.

Talos'un kurucu ortağı ve CEO'su Anton Katz, yaptığı açıklamada, Cloudwall'ın kurumsal müşterilere yönelik dijital varlık yönetimi araçları geliştirme konusundaki uzmanlığını övdü. Katz, Talos'un var olan ticaret teknolojisi ile Cloudwall'un portföy yönetimi ve risk değerlendirme araçlarının entegrasyonunun, müşterilerine daha etkin bir hizmet sunma kapasitesini artıracağını belirtti.

Cloudwall'ın kurucu ortağı ve CEO'su Kyle Downey ise dijital varlıkların gelecekteki önemine vurgu yaparak, bu varlıkların yönetimi ve risk değerlendirilmesi konusunda Talos ile birlikte çalışacak olmanın heyecan verici olduğunu ifade etti. Downey, Cloudwall olarak dijital varlık ticaretindeki risk yönetimi ihtiyaçlarına çözüm sunmaya odaklandıklarını ekledi.

Cloudwall, 2022 yılında LocalGlobe ve Illuminate Financial'den 6,3 milyon dolarlık bir tohum yatırımı almıştı. Şirketin hali hazırda New York ve Singapur'da ofisleri bulunuyor.

Son olarak Talos ise 2022'de 1,25 milyar dolar değerlemeyle 105 milyon dolarlık finansman turunu tamamlamıştı. Şirkete yatırım yapan yatırımcılar arasında Citibank ve a16z'nin yanı sıra Wells Fargo Strategic Capital, BNY Mellon, PayPal Ventures, Castle Island Ventures ve Fidelity Investments gibi isimler yer almıştı.