Üye Girişi
Haberler

Bursa'da 300 Bin Ürün Denetlendi, İşletmelere 1.7 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, restoran, kafe, pastane, lokanta ve yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelere fiyat listesi ve etiket denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmelere toplam 1 milyon 776 bin 682 lira para cezası kesildi.

Yılbaşından bugüne Bursa'da bin 207 işletmede 300 bin 40 ürün denetlendi ve kurallara uymayan işletmelere toplam 1 milyon 776 bin 682 lira para cezası kesildi.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, restoran, kafe, pastane, lokanta ve yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelere fiyat listesi ve etiket denetimi yaptı.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak bu değişiklik 19.12.2023 tarih ve 32404 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Bu değişiklik ile restoran, lokanta, kafe, pastane vb. yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde giriş kapılarının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tarife ve fiyat listesi konması zorunlu hale getirildi.

Yönetmelik değişikliği 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi ve düzenlemelere ilişkin Bakanlığın talimatıyla yoğun denetimler tüm illerde olduğu gibi Bursa'da da Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Denetimlerde; işletmelerde kapı girişleri önünde tarife ve fiyat listelerinin yer alıp almadığına, tarife ve fiyat listelerinin işletmelerin masalarının üzerinde bulundurulup bulundurulmadığına bakıldı. Ayrıca, self-servis (masa servis hizmeti sunulmayan) işletmelerde tarife ve fiyat listelerinin, sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde açıkça süreklilik arz edecek şekilde bulunup bulunmadığına, AVM'lerde olduğu gibi farklı işletmelerin ortak alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle giriş kapıları olmadığından sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarında tarife ve fiyat listelerinin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer alıp almadığı kontrol edildi.

Ayrıca, geleneksel mekanlarda masaya servis hizmeti sunulan işletmelerde tüketicilerin masaya oturmalarını müteakiben ve en geç yiyecek-içecek siparişi verilinceye kadar tarife ve fiyat listelerinin hizmet sunulan masanın üstüne konulup konulmadığına, işletmelerin birden fazla giriş kapısı olması halinde ise tarife ve fiyat listelerinin her bir giriş kapısının önünde tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir olarak süreklilik arz edecek şekilde ayrı ayrı yer verilip verilmediğine dikkat edildi.

Aynı şekilde otel, hastane, mağaza gibi yerlerdeki ana faaliyetin yanı sıra, lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kantin, kafeterya gibi yiyecek-içecek hizmeti bulunan benzer işletmelerde de aynı kriterler arandı. Bütün bu şartlara uymak şartıyla masalar üzerinde yer alan QR kodu okutularak menülere (tarife ve listelere) yer verilebileceği ancak bu tek başına yeterli olmadığı hatırlatıldı. Hizmet sunulan masaya menü (tarife ve fiyat listesi) getirilmesi, ek bir hizmet olarak QR kodu kullanılmasında bir sakınca görülmeyeceği hatırlatıldı.

Kurallara riayet etmeyenlere 2 bin 172 lira idari para cezası kesildi. Yılbaşından bugüne Bursa'da bin 207 işletmede 300 bin 40 ürün denetlendi ve kurallara uymayan işletmelere toplam 1 milyon 776 bin 682 lira para cezası kesildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Hukuk Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim? 23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Rüyasında evleneceği kişiyi görmek isteyenler buraya! Uyumadan önce 11 zeytin yerseniz bakın ne oluyormuş... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir? 12 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Irak'a gidiyor? Kürt Bölgesel Yönetimi ile ne görüşülecek? ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle! TOMRİS HATUN KİMDİR? Tomris Hatun hangi devlet? Tomris Hatun neden öldü? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya restleşti mİ? Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ne paylaştı? Cem Yılmaz ne dedi? Özgür Özel kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Elif Aslı Yıldız kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli? Bu akşam hangi maçlar var? 22 Nisan günü maç var mı, yok mu? Maçlar hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Sivasspor maçı şifresiz mi? 23 NİSAN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan'da toplu ulaşım bedava mı? İstanbul, İzmir, Ankara... MAYIS ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı mayıs celp ve sevk tarihleri hangi tarihte?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title