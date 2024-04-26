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Tavuğa neden ihracat yasağı getirildi? İhracat yasağı ile ilgili Ticaret Bakanı ne söyledi?

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Son dönemde tavuk ihracatına getirilen yasağın sebepleri merak konusu oldu. Bu konuda yetkililerden henüz net bir açıklama yapılmazken, sektör temsilcileri durumun hem üreticiyi hem de tüketicileri olumsuz etkileyeceğine dikkat çekiyorlar. Yasağın gerekçesi ve sonuçları hakkında detaylı bilgi bekleniyor.

Son aylarda fiyatlarında artış görülen tavuk etiyle ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor. Tavuğa neden ihracat yasağı getirildi?

TAVUĞA NEDEN İHRACAT YASAĞI GETİRİLDİ?

Kırmızı etin ardından beyaz ette de görülen fahiş fiyat artışları sonrası Ticaret Bakanlığı yeni bir karar almaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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