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Bandırma'da İşletme Sayısı Değişimi

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Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, Bandırma'da 2023-2024 yılı arasında kepenk kapatan ve yeni açılan işletmelerin rakamlarını paylaşarak 2024'ün ilk 3 ayını değerlendirdi. Bandırma'da toplam 354 yeni işletme açılırken, 165 işletme kapanmıştır. 2024 yılında ise 68 yeni işletme açılırken, 38 işletme kapanmıştır.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, Bandırma'da 2023-2024 yılı arasında kepenk kapatan ve yeni açılan işletmelerin rakamlarını paylaşarak 2024'ün ilk 3 ayını değerlendirdi.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, 2023 senesinde Bandırma'da toplam 354 yeni işletmenin faaliyete geçtiğini ve toplam 165 işletmenin de kepenk kapattığını dile getirdi. 2024 yılının ise hareketli başladığını ifade eden Adem Yılmaz, "2024 Yılının İlk üç ayına baktığımızda, Bandırma'da toplam 68 yeni işletme açıldı. 38 tane ise kapanan işletme var. Bu veriler aslında, Bandırma'daki iş dünyasının dinamizmini ve değişimini yansıtıyor. Bandırma'nın bu yılı verimli geçirmesini umuyoruz," dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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