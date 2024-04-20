DÜFAM Laboratuvarı'nda Fındık Üreticileri İçin Model Fabrika Kuruldu

Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜFAM) Laboratuvarı'na kurulan model fabrikada üreticiler, hasat ettiği fındığı işleyerek katma değeri yüksek ürün haline getirebilecek.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı aracılığıyla uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında finanse edilen "Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü" projesinde, üretim aşamasına gelindi.

DTSO, Düzce Üniversitesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce geliştirilen proje kapsamında kurulan model fabrikada, üreticiler hasat ettiği fındığı işleyerek katma değeri yüksek ürün haline getirebilecek.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar, model fabrikada incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bıyık, model fabrikanın bölgedeki üreticiler için örnek bir uygulama olacağına işaret ederek, "Dünyanın en önemli fındık üreticisi bölgelerinden biri olan Düzce'de bu özel uygulamayı oluşturmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Model fabrikada kabuklu fındıktan, ambalajlanmış son ürüne kadar olan aşamalar titizlikle yapılabiliyor. Bu uygulamayla üreticiler, kendi işlerinin patronu olabilecek ve ülkemize daha fazla katma değer sağlayabileceklerdir. Test çalışmaları tamamlandığında inşallah önümüzdeki günlerde, model fabrikamızın açılışını da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.