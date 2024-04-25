Amerikan Devleri, TikTok'u satın almak için yarışmaya başladı

Amerikan finans ve teknoloji devleri, Başkan Joe Biden'ın Çinli sahiplerine uygulamayı satma zorunluluğu getiren yasayı imzalamasının ardından TikTok'u satın almak için milyar dolarlık teklifler üzerinde çalışıyorlar.

Bu kişiler arasında, uygulamayı satın almak istediğini açıkça dile getiren eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin de bulunuyor. Adaylar arasında eski Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick ve Pershing Square Başkanı Bill Ackman gibi isimler yer almakta. Hatta "Shark Tank" yıldızı Kevin O'Leary de TikTok'u satın almak istediğini belirtti.

Ancak TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance'ten alınıp Amerikan mülkiyetine geçirilmesi kolay olmayacak. ByteDance, bir yıl içinde TikTok'u devretmek zorunda ya da uygulama tamamen yasaklanacak. Çin Ticaret Bakanlığı, herhangi bir satışın onaylanması gerektiğini ve ByteDance'ten TikTok'un devrinin onaylanmasına karşı çıktığını belirtti.

Alıcıların, kullanıcıları saatlerce uygulamada tutan algoritmaya erişim sağlamaları beklenmiyor. Bu durum, potansiyel bir alıcının sadece marka adı ve kullanıcı tabanını alacağı ve teknolojiyi sıfırdan yeniden kurması gerektiği anlamına gelir.

Alıcıların milyarlarca dolar toplaması gerekecek. TikTok'un maddi değeri bilinmiyor ancak bazı analistler, 100 milyar doların üzerinde tahmin ediyorlar. ByteDance geçen yıl 220 milyar dolar değerindeydi.

Herhangi bir alıcının, özellikle Federal Ticaret Komisyonu gibi düzenleyiciler tarafından incelenmesi gerekecek. Bu durum, teknik uzmanlığa sahip ve büyük bir maliyeti karşılayabilecek Mark Zuckerberg'in Meta'sını ve Tim Cook'un Apple'ını potansiyel olarak dışlar.

Antitröst uzmanlarına göre, bu şirketler zaten antitröst incelemesi altında oldukları için bir satın alma çok sorunlu olurdu.