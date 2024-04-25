Adana'da hafif ticaret aracı ile elektrikli bisiklet çarpıştı, sürücü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, E.A idaresindeki hafif ticari araç ile Z.B yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Z.B, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticaret araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
E.A idaresindeki 07 ASC 533 plakalı hafif ticari araç ile Z.B yönetimindeki elektrikli bisiklet, Arslanpaşa Mahallesi Halil Topaloğlu Caddesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan Z.B. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.