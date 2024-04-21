Üye Girişi
Haberler

Moritanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'deki doğal kaynaklar ve yeşil enerji Moritanya için önemli

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk, Türkiye'deki doğal kaynaklar, doğal gaz, yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojenin ülkesi için çok önemli olduğunu belirtti. Merzuk, Türkiye ile ilişkilerin pekiştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve Afrika Birliği ile koordinasyonun sağlanması konularını ele aldıklarını ifade etti. Ayrıca, Gazze'deki insani dram ve İslamofobi sorununa da değindi.

Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk, Türkiye'deki doğal kaynaklar, doğal gaz, yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojenin ülkesi için çok önemli olduğunu söyledi.

Merzuk, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Merzuk, çok hassas bir dönemde hem bölgesel hem uluslararası düzeydeki gelişmeleri ele almak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bugünkü toplantımız çok önemliydi, ikili ilişkilerimiz üzerinde durduk." dedi.

Türkiye ile savunma, güvenlik, ulaştırma, sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık gibi çeşitlilik arz eden alanlarda ilişkilere sahip olduklarını ve bugün bu konuları ele aldıklarını dile getiren Merzuk, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkilerin mükemmel olduğunu kaydetti.

Merzuk, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artma eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, Fidan ile ilişkilerin her yönünü nasıl pekiştireceklerini görüştüklerini söyledi.

Türkiye'nin birçok alanda gelişmiş ve büyük imkanlara sahip olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Merzuk, "Türkiye'deki doğal kaynaklar, doğal gaz, yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen Moritanya için çok önemli." dedi.

Merzuk, iki ülke arasında Karma Ekonomi Komitesinin toplanması konusunda mutabık kalındığını, en kısa sürede bunun gerçekleştirileceğini belirtti.

Afrika Birliği ile Türkiye arasında koordinasyon vurgusu

Türkiye'nin Moritanya'yı desteklediğine dikkati çeken Merzuk, ülkesinin Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı olduğunu ve Fidan ile görüşmesinde bu konunun da ele alındığını aktardı.

Merzuk, Afrika Birliği bünyesinde uluslararası alanda barışa katkıda bulunmak, ekonomik entegrasyonu sağlamak ve kapsamlı kalkınmayı gerçekleştirmek gibi hedefleri olduğuna işaret ederek, Türkiye ile bu konularda koordinasyon yapmak istediklerini vurguladı.

Afrika Birliği ile Türkiye arasındaki ortaklığın gelişmesi için çalışmak istediklerini dile getiren Merzuk, Fidan ile Sahel bölgesinin de ele alındığını belirtti.

Merzuk, Sahel bölgesinin çeşitli krizlerle karşı karşıya olduğuna ve buradaki durumun karmaşık hal aldığına işaret ederek, karşı karşıya kalınan tehdit ve sınamaların yerel çabalarla ve Türkiye gibi kardeş ülkelerle üstesinden gelebileceklerini söyledi.

"Gazze'de insani dram yaşanıyor"

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlardan kaygı duyduklarının altını çizen Merzuk, "İsrail işgal ordusu katliam yapıyor ve Gazze'de insani dram yaşanıyor." dedi.

Merzuk, Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların Gazze'ye girişine izin verilmesi ve daimi barışın sağlanmasını istediklerini vurguladı.

Bakan Merzuk, son olarak Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) sorununa dikkati çekerek, bunun çok önemli bir mesele olduğunu belirtti ve bu alandaki çalışmalarından ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Savunma Dış Politika Uluslararası İlişkiler Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GİRESUNSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Giresunspor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Giresunspor Sakaryaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLIĞİ – ERZURUMSPOR CANLI: Gençlerbirliği – Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Erzurumspor canlı yayın linki! 23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan! 22 NİSAN okullar tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı? Tokat deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Tokat'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Nisan Tokat depremi! GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı kaçta? Canlı izleme linki Diş ameliyatında implant vidası beyne saplandı! Olay nerede oldu? Ameliyat olan vatandaşın durumu nasıl? ADANA 1954 – ÇATALCASPOR CANLI: Adana 1954 – Çatalcaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adana 1954 Çatalcaspor canlı yayın linki! İşte Benim Stilim yarışmacısı öldürüldü! Öldürülen yarışmacı kim? Yağmur Taktaş kimdir? AMEDSPOR – IĞDIRSPOR CANLI: Amedspor – Iğdırspor maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor Iğdırspor canlı yayın linki! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 22 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? SURVIVOR Birleşme partisi ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ANTALYA- HATAYSPOR MAÇ İZLE! Antalya- Hatayspor maçı kaçta? Canlı maç izleme linki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title