Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile İstanbul'da bir araya gelecek

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile yarın İstanbul'da bir araya gelecek. İki Bakan görüşmede Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları, ekonomik ilişkiler ve başta Gazze olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele alacak. Ankara, bölgedeki sınamalar karşısında iki ülkenin çıkarlarının giderek birleştiği görüşünde.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile yarın İstanbul'da yapacağı görüşmede; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti esnasında yeniden tesis edilen Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar gündemde olacak. Başta Gazze olmak üzere; Libya, Doğu Akdeniz, Sudan, Afrika Boynuzu ve Sahel gibi bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.

TİCARET HACMİNDE 15 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra 14 Şubat 2024 tarihinde Mısır'a yaptığı resmi ziyaretin ikili ilişkilerde önemli bir mihenk taşı olduğunu belirten üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, 2023 yılında 7,91 milyar dolar olan ticaret hacminin 15 milyar dolarlık hedefe ulaşması için atılabilecek adımların gündemde olduğunu aktardı.

3 milyar dolarlık Türk yatırımının olduğu Mısır'da, Türk yatırımcılar tarafından 100 binden fazla Mısırlı istihdam ediliyor. Ankara, Türk yatırımcıların Mısır'a ilgisinin her geçen süre daha da artmasından memnun.

"ORTAKLAŞAN ÇIKAR" VURGUSU

"Türkiye ve Mısır'ın gelişen ilişkileri bölgesel konular için önemli bir sinerji yaratmaktadır" değerlendirmesini yapan yetkili, bölgedeki sınamalar karşısında iki ülkenin çıkarlarının giderek birleştiğini vuruladı.

Ankara, iki ülkenin Gazze konusunda görüş ve endişelerinin örtüştüğü görüşünde. Başta Libya olmak üzere diğer bölgesel meselelerde de Türkiye ile Mısır'ın yaklaşımlarının uyumlu olduğu belirtildi.