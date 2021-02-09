Oxford-AstraZeneca aşısının Güney Afrika mutasyonu üzerindeki etkisinin minimum düzeyde olduğu iddiası
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Oxford-AstraZeneca aşısının Güney Afrika mutasyonu üzerindeki etkisinin minimum düzeyde olduğu iddiası

09.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:42
Oxford-AstraZeneca aşısının Güney Afrika mutasyonu üzerindeki etkisinin minimum düzeyde olduğu iddiası

Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısının mutasyonlu virüs üzerindeki etkisinin minimum düzeyde olduğunu iddia edip, aşılama programını ertelediğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus, Oxford-AstraZeneca aşısının Güney Afrika'da tespit edilen mutasyonu üzerindeki etkisinin beklenenin altında olduğunu doğruladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşısının kullanımını geçici olarak durdurduklarını belirtti.

Mkhize, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "AstraZeneca aşısının nasıl kullanılacağı konusunda bilim insanlarının rehberliğini beklemeliyiz." dedi. Söz konusu karar, aşının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen mutasyonlu Kovid-19 türüne karşı daha az etkili olduğunun ortaya çıkması sonrası alındı.

DSÖ, İDDİALARI DOĞRULADI

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısının koronavirüsün Güney Afrika'da tespit edilen mutasyonu üzerinde minimum düzeyde etkili olduğunu doğruladı.

Koronavirüsün yeni mutasyonlarının ortaya çıkmasının aşıların bu mutasyonlar üzerindeki potansiyel etkisi hakkında soruları gündeme getirdiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Virüslerin mutasyona uğrayabildiğini biliyoruz ve etkili kalmaları için aşıları uyarlamaya hazır olmamız gerektiğini biliyoruz. Dün Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısının piyasaya sürülmesini geçici olarak ertelediğini açıkladı. Yapılan çalışmaya göre Oxford-AstraZeneca aşısı Güney Afrika'da görülen korona virüs mutasyonuna minimum düzeyde etki gösteriyor" dedi.

Doğruluk Kontrolü
Oxford-AstraZeneca aşısının Güney Afrika mutasyonu üzerindeki etkisinin minimum düzeyde olduğu iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısının mutasyonlu virüs üzerindeki etkisinin minimum düzeyde olduğunu iddia edip, aşılama programını ertelediğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, AstraZeneca aşısının Güney Afrika'da tespit edilen mutasyon üzerinde yeterli oranda etkili olmadığını doğruladı.

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