YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

İsrail Şifa Hastanesi'nden çekildi, 21 hasta öldü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsrail güçleri, Şifa Hastanesi'nden çekildi

DSÖ: "21 hasta öldü"

GAZZE ŞERİDİ - İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nden çekildiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, kuşatma sırasında 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail güçleri, kuşatma altında aldığı Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık merkezi Şifa Hastanesi'nden çekildi. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, operasyonun sona erdiği ve tüm askerlerin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, 18 Mart'ta başlayan kuşatma sırasında 900 Filistinlinin gözaltına alındığı, en az 200 kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Kuşatma sırasında 21 hasta öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail güçlerinin hastaneyi kuşatma altına almasından bu yana 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in saldırıları sonucu hastanede geniş çaplı hasar oluştuğu, tıbbi cihazların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Sağlık çalışanları, kuşatma nedeniyle hastaların tedavi edilemediğini ve cenazelerin defnedilemediğini belirtti. Cenazelerin hastane çevresinde yerde bırakıldığı ifade edilirken, hastane binasında 4'ü çocuk en az 107 hastanın mahsur kaldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Meral Akşener istifa mı edecek? İYİ Parti'de neler oluyor? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajlarında son durum nedir? 1 Nisan Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Bakırköy Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu kimdir? Amasya Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Amasya Yerel Seçim sonuçları! Kalkım Beldesi Bağımsız Belediye Başkanı Zeynep Çelik kimdir? Zeynep Çelik kaç yaşında, nereli? Şanlıurfa Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Şanlıurfa Yerel Seçim sonuçları! 2024 LGS Başvuruları ne zaman? Başvurular uzatıldı mı? Başvuru nereden yapılır? Beyoğlu Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İnan Güney kimdir? İnegöl Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa İnegöl Yerel Seçim sonuçları! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Zeydan Karalar kimdir? 31 Mart 2024 Seçimi Tekirdağ Belediye Başkanı CHP Candan Yüceer oldu! Candan Yüceer kimdir, kaç yaşında? SEÇİM 2024! Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK açıklama yaptı mı? Bursa Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları! İbrahim Tatlıses evleniyor mu? İbrahim Tatlıses ne açıklama yaptı, ne dedi? 31 Mart 2024 Seçimi Balıkesir Belediye Başkanı CHP Ahmet Akın oldu! Ahmet Akın kimdir, kaç yaşında?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title