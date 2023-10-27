DSÖ: Gazze'de 7 Bin 28 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 7 bin 28 kişinin hayatını kaybettiğini, çocukların yüzde 40'ından fazlasının öldüğünü açıkladı. DSÖ ayrıca 18 bin 482 kişinin yaralandığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 7 bin 28 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların yüzde 40'ından fazlasının çocuk olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluş açıklamasını Gazze'de Hamas'ın kontrolündeki sağlık bakanlığından alınan verilere dayandırdı ve öldürülen kişilerle ilgili önemli ayrıntılar görüldüğünü kaydetti.

DSÖ ayrıca 18 bin 482 kişinin yaralandığını, bunların da önemli bir kısmının çocuk olduğunu belirtti.

Bölgedeki 35 hastanenin 23'ünün kısmen çalışmaya devam ettiği, diğer hastanelerin ve sağlık ocaklarının kapanmak zorunda kaldığı aktarıldı.

DSÖ, Gazze'de bin kişinin diyalize ihtiyaç duyduğunu, 30 prematüre bebeğin kuvözde olduğunu ve 2 bin kanser hastasının acil tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ancak hastane jeneratörlerini çalıştıracak yakıt olmadan bu tedavileri sağlamak imkansız.

Bir DSÖ yetkilisi, halen faaliyette olan hastanelerdeki vahim koşullardan, ağır yaralı hastaların koridorlarda anestezi yapılmadan ameliyat edilmesinden, her yerde "ölüm kokusu" ve "çocuk cesedi" olduğundan söz etti.

DSÖ verilerini nereden alıyor?

DSÖ'nün Gazze'de çalışma kabiliyeti son derece kısıtlı olduğundan bu verileri nasıl elde ettiği sıkça sorulan bir soru.

Gazze'deki sağlık bakanlığını kontrol eden Hamas'ın sayıları abartabileceği yönünde iddialar da var.

DSÖ'nün Batı Şeria ve Gazze temsilcisi Richard Peeperkorn, DSÖ'nün herhangi bir çatışma, acil durum veya salgın durumunda verileri yerel sağlık yetkililerinden aldığını söyledi.

Peeperkorn, ölen 6 bin 747 kişinin isim ve kayıt numarasından oluşan bir listenin DSÖ ile paylaşıldığını, ayrıca henüz kimliği belirlenemeyen 281 ceset olduğu bilgisinin alındığını belirtti.

DSÖ temsilcisi, çok daha fazla kişinin öldüğüne dair işaretlerin bulunduğunu ancak bu kişilerin enkaz altında kalması nedeniyle sayılamadığını söyledi.

Hamas'tan gelen rakamların güvenilirliği konusundaki tartışma karşısında Peeperkorn, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının "bin az ya da biz fazla olmasının neyi değiştireceğini" sorguladı.

Peeperkorn ayrıca DSÖ'nün yıllarca Gazze'deki yetkililerle doğum, ölüm ve aşılama sayılarını kaydetmek için düzenli olarak çalıştığını ve bu rakamların güvenilir olduğunu ekledi.