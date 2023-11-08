Gazze'de Her Gün 160 Çocuk Ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze'de her gün 160 çocuğun öldüğünü ve feci bir insanlık dramının yaşandığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, 11.000'den fazla insanın hayatını kaybettiği Gazze'de her gün 160 çocuğun öldüğünü söyledi. Yetkili, hastanelerin çalışamadığı ve sağlık kurumlarına yönelik saldırıların yaşandığı Gazze'de feci bir insanlık dramının yaşandığını vurguladı.

CENEVRE, 8 Kasım (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze Şeridi'nde toplam nüfusun yüzde 0,5'ine karşılık gelen 11.000'den fazla insanın öldürüldüğünü ve her gün ortalama 160 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Lindmeier, Salı günü Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, şu ana kadar 16 sağlık görevlisinin görev başında öldürüldüğünü ve DSÖ'nün Gazze'deki sağlık çalışanlarını desteklemeye çalıştığını kaydederek, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması çağrısını yineledi.

Sağlık çalışanlarına yönelik olarak Gazze'de 102, Batı Şeria'da 121 ve İsrail'de 25 saldırı kaydedildiğini belirten Lindmeier, an itibarıyla akaryakıt eksikliği ya da hasar nedeniyle Gazze'de 14 hastanenin faaliyetlerini durdurduğunu söyledi.

Salı günü itibarıyla Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı gerçekleştirdiği beklenmedik saldırının üzerinden bir ay geçtiğini kaydeden sözcü, İsrail'deki insanların 200'ü aşkın rehine için endişe ve korku duyduğunu vurgulayarak, birçoğu acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan rehinelerin hepsinin derhal serbest bırakılması çağrısını tekrarladı.

Lindmeier, öte yandan Gazze'de su, gıda ve sağlık hizmetlerine muhtaç sivillerin yaşadığı dehşeti hiçbir şeyin mazur gösteremeyeceğini ve bu kişilerin maruz kaldığı ölüm ve ıstırap seviyesini ifade etmenin çok zor olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Ekim'den bu yana Gazze'ye 561 tırın giriş yaptığını, ancak İsrailli yetkililerin koyduğu yasak yüzünden tırların hiçbirinin akaryakıt taşımadığını söyledi.

Cenevre'deki BM Bilişim Hizmetleri Direktörü Alessandra Vellucci basın toplantısında, Gazze'de 1,5 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini ve bu kişilerin yaklaşık yarısının BM'ye ait tesislere sığındığını açıkladı.