DSÖ, Gazze'ye tıbbi malzeme gönderiyor

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bürosu, DSÖ'nün 4 kamyonluk tıbbi malzeme konvoyunun Refah Sınır Kapısı'Nı geçerek Gazze'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

DSÖ Doğu Akdeniz Bürosu, Gazze'ye doğru yola çıkan 4 kamyonun içinde ; 1200 kişilik travma tedavi tıbbi malzemesi, 235 kişilik travma çantaları, kronik hastalıklar için 1500 kişiye ilaç ve üç ay boyunca 300 bin kişiye yetecek temel sağlık malzemeleri bulunduğunu açıkladı.