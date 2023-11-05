DSÖ: Gazze Şeridi'nde Sağlık Kuruluşlarına Yönelik 102 Saldırı Tespit Edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi'nde sağlık kuruluşlarına yönekik 102 ayrı saldırının tespit edildiğini belirtti.

DSÖ'den yapılan açıklamada, "DSÖ, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerine yönelik 102 saldırıyı belgelemiştir. Saldırılar 504 kişinin ölümüne, 459 kişinin yaralanmasına, 39 tesisin zarar görmesine ve 31 ambulansın hasar görmesine yol açmıştır. Sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların yarısından fazlası ve hasar gören hastanelerin yarısından fazlası Gazze Şehri'nde gerçekleşmiştir. Sağlık hizmetleri bir hedef değildir. DSÖ sivillerin ve sağlık hizmetlerinin aktif olarak korunması çağrısında bulunmaktadır" denildi.