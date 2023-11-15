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GHEBREYESUS: İLETİŞİM YİNE KESİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Ghebreyesus, Şifa hastanesine yapılan baskının endişe verici olduğunu ifade ederek, 'Askerlerin Şifa hastanesine girdiğine dair haberler son derece endişe verici. Hastanedeki sağlık personeliyle iletişimi tekrar kaybettik. Onların ve hastalarının güvenliği için son derece endişeliyiz' dedi.