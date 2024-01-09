DİKKAT! MİYOP PANDEMİSİ

Miyop pandemisinin en önemli nedeninin yakın mesafeli aktivite sürelerinin artması olduğunu belirtmek istiyorum. Pandemi döneminde, uzaktan eğitim ve çalışmanın yaygınlaşması, çocukların ve yetişkinlerin ekranlara maruz kalma sürelerini önemli ölçüde artırdı. Bu durum, miyop riskini artırıyor.

Peki, miyop nedir?

Miyop, uzağı net görememe sorunudur. Bu sorun, göze gelen ışınların retinanın önünde odaklanmasından kaynaklanır. Miyop, genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerden de etkilenebilir.

Miyop pandemisi, çocuklarda daha fazla görülüyor. Bunun nedeni, çocukların gözlerinin henüz tam gelişmemiş olması ve çevresel faktörlerden daha fazla etkilenmesidir.

Miyop nasıl tedavi edilir?

Miyop, gözlük, lens veya lazer tedavisi ile tedavi edilebilir. Gözlük veya lens, miyop gözdeki ışığı retinaya odaklamaya yardımcı olur. Lazer tedavisi, gözdeki şekli değiştirerek miyop sorununu ortadan kaldırır.

Miyop pandemisini önlemek için neler yapılabilir?

Miyop pandemisini önlemek için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

• Ekranlara bakma sürelerini sınırlayın.

• Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca uzak bir noktaya bakarak gözlerinizi dinlendirin.

• Günde en az 2 saat açık havada vakit geçirin.

• Düzenli olarak göz muayenesi yaptırın.

Ebeveynler dikkatli olmalı

Ebeveynler, çocuklarının miyop açısından risk altında olup olmadığını kontrol etmek için dikkatli olmalıdır. Bu amaçla, çocuklarının göz muayenelerini düzenli olarak yaptırmaları ve ekranlara bakma sürelerini sınırlamaları önemlidir.

Sonuç olarak, miyop pandemisi, dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu sorunu önlemek için alınabilecek önlemlere dikkat ederek, miyop riskini azaltabiliriz.

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı

Veni Vidi Göz Caddebostan