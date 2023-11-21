DÖS, Mısır'a Nakledilen Prematüre Bebekleri Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DÖS) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada Şifa hastanesinden tahliye edilen 31 prematüre bebeğin 28'inini tedavi görmek için Mısır'a nakledildiğini belirtti.

Ghebreyesus, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün Şifa hastanesinden tahliye edilen 31 prematüre bebekten 28'i bugün Mısır'da tıbbi tedavi görmek üzere güvenli bir şekilde El Ariş'e nakledildi. Oradan da 12 bebek Kahire'ye götürüldü. 3 bebek ise Gazze'nin güneyindeki Emarati Hastanesi'nde tedavi görmeye devam ediyor. Tüm bebekler ciddi enfeksiyonlar ve diğer rahatsızlıklarla mücadele ediyor ve özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor. Filistin Kızılayı bebeklerin taşınması için bugünkü misyona öncülük etti. DSÖ Filistin Kızılayı'nı desteklemekten ve onunla ortaklık yapmaktan gurur duymaktadır" dedi.

BAE: 15 ÇOCUK VE AİLESİ UÇAKLA GETİRİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, 15 çocuğun ve ailelerinin BAE'ye getirildiğini duyurdu. Temsilcilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Çocuk Günü, çocuk haklarının gözetilmesi ve çocukların bakım ve korunmalarının sağlanması zorunluluğunun dokunaklı bir hatırlatıcısıdır. Ancak bu yıl, 45 gün içinde 5 binden fazla çocuğun ölümüne neden olan bir savaş bağlamında gerçekleşiyor. Bu yıkımın ortasında, savaşta kaybolmayan ya da kayıp olan ve enkaz altında olduğu tahmin edilen çocuklar, eğitimlerine devam edebilmek ve hayatlarına bir nebze olsun normallik kazandırabilmek için sükünet ve barış özlemi içindedir. BAE'nin Filistin halkını desteklemeye yönelik uzun süredir devam eden kararlılığının bir göstergesi olarak, Ekselansları Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın girişimiyle BAE, Gazze'den tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 15 çocuk ve ailelerini taşıyan ilk uçağı karşıladı. Bu girişim, aileleriyle birlikte bin Filistinli çocuğun BAE'de tıbbi tedavi görmesini sağlamayı amaçlıyor. Refah'taki Emirlik Hastanesi de prematüre doğan 28 bebeğe hızlı ve acil tıbbi müdahale sağlayarak, daha ileri bakım için Mısır'a nakledilmeden önce stabilizasyonlarını sağladı."