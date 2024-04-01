İsrail Şifa Hastanesi'nden çekildi, 21 hasta hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nden çekildiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, kuşatma sırasında 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail güçleri, kuşatma altında aldığı Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık merkezi Şifa Hastanesi'nden çekildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, operasyonun sona erdiği ve tüm askerlerin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, 18 Mart'ta başlayan kuşatma sırasında 900 Filistinlinin gözaltına alındığı, en az 200 kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Kuşatma sırasında 21 hasta öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail güçlerinin hastaneyi kuşatma altına almasından bu yana 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in saldırıları sonucu hastanede geniş çaplı hasar oluştuğu, tıbbi cihazların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Sağlık çalışanları, kuşatma nedeniyle hastaların tedavi edilemediğini ve cenazelerin defnedilemediğini belirtti. Cenazelerin hastane çevresinde yerde bırakıldığı ifade edilirken, hastane binasında 4'ü çocuk en az 107 hastanın mahsur kaldığı kaydedildi. - GAZZE