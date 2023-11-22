Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Filistin ofisi, acil durum ekibinde çalışan Dima Abdullatif Mohammed Alhaj'ın kocası ve 6 aylık bebeği ile Gazze'nin güneyindeki evlerinin İsrail tarafından bombalanması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Dima'nın kaldığı evde 50 kişinin daha barındığı ve onların da hayatını kaybettiği belirtildi.

DSÖ Çalışanı ve Ailesi İsrail Tarafından Bombalanarak Öldürüldü

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Filistin ofisi, acil durum ekibinde çalışan Dima Abdullatif Mohammed Alhaj'ın kocası ve 6 aylık bebeği ile Gazze'nin güneyindeki evlerinin İsrail tarafından bombalanması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Dima'nın kaldığı evde 50 kişinin daha barındığı ve onların da hayatını kaybettiği belirtildi.

DSÖ Filistin ofisi dün yaptığı açıklamasında "Dima (29), bugün Gazze'den tahliye edildiği güney Gazze'deki ailesinin evinin bombalanması sonucu hayatını kaybetti. Kocası, altı aylık erkek bebekleri ve iki erkek kardeşiyle birlikte trajik bir şekilde öldürüldü. Aynı evde barınan 50'den fazla aile ve topluluk üyesinin de öldüğü bildirildi" denildi.

UNRWA'NIN 108 ÇALIŞANI ÖLDÜ

DSÖ, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de görev yapan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) sivil toplum kuruluşunun 2 doktorunun ve Birleşmiş Milletler'in Filistin yardım örgütü UNRWA'nın da 108 çalışanın hayatını kaybettiğini ayrıca belirtti.

İsrail hükümeti, Kasım ayının başında duyuru yaparak Gazzelilerin saldırıların yoğun yaşandığı kuzeyden güneye tahliye edilmesi için koridorlar açtığını belirtmişti.