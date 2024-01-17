DSÖ Raporuna Göre 150 Ülke Tütün Kullanımını Azalttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün yayınladığı raporunda, dünya genelinde 1,25 milyar yetişkin tütün kullanıcısı bulunduğunu fakat tütünü azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 150 ülkenin tütün kullanımını azalttığını belirtti.

DSÖ, 2022'de tütünü azaltmaya yönelik çalışmaların hız kazandığını ve dünya genelinde tütün kullanım oranının azaldığını ifade etti. Dünya genelinde 1,25 milyar yetişkin tütün kullanıcısı bulunduğuna dikkat çeken DSÖ, "En son tahminlere göre, dünya çapında 1,25 milyar yetişkin tütün kullanıcısı bulunmaktadır. 2022'deki eğilimler, dünya genelinde tütün kullanım oranlarında azalmanın devam ettiğini gösteriyor. Dünya çapında yaklaşık 5 yetişkinden 1'i tütün tüketirken, 2000 yılında bu oran 3'te 1'di.

Rapor, 150 ülkenin tütün kullanımını başarıyla azalttığını gösteriyor. Brezilya ve Hollanda, MPOWER (tütün talebini azaltmayı amaçlayan politika paketi) adı verilen tütün kontrol önlemlerini uyguladıktan sonra başarı elde ediyor; Brezilya 2010'dan bu yana yüzde 35 oranında bir azalma gerçekleştiriyor ve Hollanda ise yüzde 30 hedefine ulaşmanın eşiğinde" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR TÜTÜN ÜRÜNLERİNİ DAHA FAZLA KULLANMA EĞİLİMİNDE"

DSÖ, mevcut verilere göre tütün kullanımında en yüksek orana sahip ülkelerin yüzde 26.5 oranıyla Güneydoğu Asya Bölgesi'nde olduğuna dikkat çekerek 13-15 yaş aralığındaki çocukların tütün ürünlerini daha fazla kullanma eğiliminde olduğunu ifade etti. Tütün azaltma çalışmalarının çoğu ülkede başarılı olduğunu ifade eden DSÖ, Kongo, Mısır, Endonezya, Ürdün, Umman'ın tütün kullanımında hala artış gösterdiğini belirtti. Raporda ayrıca, Avrupa'nın 2030'a kadar mevcut tütün kullanımı eğilimlerinin devam etmesi halinde kullanımın yüzde 23 oranında artacağı ifadeleri yer aldı.